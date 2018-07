Ex-chefe da espionagem de Kadafi chega ao Níger O chefe de inteligência (espionagem) do ex-governante líbio Muamar Kadafi entrou no Níger, confirmou nesta quarta-feira um assessor presidencial nigerino, que também é um influente líder tribal tuaregue. Ele afirmou que Abdullah al-Senoussi chegou ao Níger após atravessar o deserto em um comboio guiado por nômades tuaregues. O funcionário, que falou sob anonimato, disse que al-Senoussi primeiro se escondeu na fronteira entre a Argélia e o Níger. As informações foram confirmadas por Serge Hiltron, dono da rádio Nômade, uma emissora no norte do Níger e que tem como público os tuaregues.