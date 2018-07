Ex-chefe de polícia envolvido em escândalo é acusado

Em fevereiro, Wang Lijun fugiu para o consulado dos Estados Unidos e levantou suspeitas sobre a morte do empresário britânico Neil Heywood, ocorrida em novembro de 2011, na cidade de Chongqing. As investigações que seguiram levaram à destituição do chefe do Partido Comunista da cidade, Bo Xilai, e a condenação de sua mulher, Gu Kailai.

A agência de notícias Xinhua disse que as acusações foram feitas pelo promotores da cidade de Chengdu. De acordo com o indiciamento, Wang sabia do envolvimento de Gu na morte de Heywood, mas "conscientemente negligenciou seu dever e distorceu a lei para ganhos pessoais". As informações são da Associated Press.