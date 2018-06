Ex-chefe do Exército diz que, se eleito, Irmandade Muçulmana não existirá no Egito O ex-chefe do Exército egípcio Abdel Fattah al-Sisi disse nesta segunda-feira que a Irmandade Muçulmana - o grupo que ele tirou do poder no ano passado - não existirá se for eleito presidente.