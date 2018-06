Ex-chefe do Exército e líder de esquerda são os candidatos na eleição presidencial do Egito

CAIRO , 20 de abril ( Reuters) - O ex-general do exército que derrubou o primeiro presidente eleito livremente no Egito enfrentará um político de esquerda na eleição presidencial do próximo mês, como os únicos candidatos, afirmou a comissão organizadora.

O comitê recebeu a inscrição do ex-chefe do Exército, Abdel Fattah al- Sisi e do ex-candidato presidencial e parlamentar Hamdeen Sabahi, horas após o fim do prazo.

As eleições serão realizadas em um clima político hostil após o levante de 2011 que derrubou Hosni Mubarak que aumentou as esperanças de uma democracia robusta na maior nação árabe.

Nenhum dos candidatos delineou uma estratégia para combater a pobreza , a escassez de energia e a taxa de desemprego que afligem muitas das 85 milhões de pessoas do Egito.

O comitê irá anunciar a lista oficial dos candidatos no dia 2 de maio para o voto nos dias 26 e 27.

Tarek Shebl , um membro do comitê, disse à Reuters que se o candidato vencedor não tiver 50 por cento mais um do total de votos, um segundo turno será realizado .

Sisi, que depôs o presidente Mohamed Mursi da Irmandade Muçulmana no ano passado, tende a ganhar o pleito facilmente.

Ele ganhou aprovação de apoiadores que o vêem como um salvador que pode acabar com o tumulto político do país, desde uma revolta popular apoiada pelo exército acabou com o regime de três décadas de Mubarak , em 2011.

(Reportagem de Rosalind Russell)