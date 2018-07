Ex-coronel argentino é expulso do Chile

O governo do Chile expulsou do país o ex-coronel argentino Alejandro Duret, acusado do sequestrar, torturar e assassinar, em 1976, Carlos Labolita, morto aos 24 anos. Antes de ser capturado, o jovem havia integrado a Juventude Universitária Peronista e era um dos melhores amigos de Néstor e Cristina Kirchner, quando ambos ainda eram estudantes de Direito.

Duret sequestrou Labolita um mês após o golpe. Foi julgado em 2009 por crimes cometidos durante a ditadura, mas acabou absolvido em julho daquele ano.

O ex-coronel saiu legalmente da Argentina no fim de setembro, 24 horas antes de a Câmara Nacional de Cassação Penal revogar sua absolvição e o condenar a 15 anos de prisão pela morte de Labolita. Sua captura foi pedida à Interpol. Duret foi encontrado na quarta-feira na província chilena de Talca e, horas depois, foi entregue às autoridades argentinas na fronteira entre os países.

Ex-magistrado. Recentemente, o Chile também tem sido usado como refúgio pelo ex-juiz argentino Otílio Romano, acusado de cometer 103 crimes contra a humanidade durante a ditadura em seu país. Romano fugiu para o Chile, onde obteve um visto de permanência de oito meses, por terra. Mas a Justiça chilena está avaliando a eventual expulsão de Romano para a Argentina.