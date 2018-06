Ex-deputada opositora é indiciada por 'conspiração' para assassinar Maduro

CARACAS - O Ministério Público da Venezuela indiciou nesta quarta-feira, 3, a ex-deputada María Corina Machado, opositora de linha-dura ao governo do presidente Nicolás Maduro, por envolvimento em um plano para assassinar o líder que sucedeu Hugo Chávez na presidência do país.

A ex-parlamentar, cassada em março pela Assembleia Nacional venezuelana, tinha ido à Promotoria depor sobre o caso e foi acusada pelo “delito de conspiração”, por “supostamente ter vinculação com o plano magnicida contra o presidente” – de acordo com um comunicado do Ministério Público venezuelano.

Não ficou imediatamente claro se María Corina enfrentará julgamento por conspiração, crime que prevê pena de 8 a 16 anos de prisão na Venezuela, em liberdade ou atrás das grades. Mas a ex-deputada saiu livre da sede da Promotoria venezuelana em Caracas. / REUTERS e AFP