Ex-deputado do PP diz que colegas usavam caixa 2 na Espanha

Jorge Trías, ex-deputado do Partido Popular (PP), do premiê espanhol Mariano Rajoy, assinou ontem um artigo no jornal El País em que reconhece que os principais nomes da legenda recebiam pagamentos ilegais. "Eles tinham caixa 2. Não podem se esconder, nem mentir", disse Trías, que é amigo de Luis Bárcenas, ex-tesoureiro do PP e pivô do escândalo de corrupção que ameaça o governo conservador da Espanha.

O caso ganhou força na semana passada, quando o jornal El País publicou cópias de folhas de contabilidade manuscritas com as supostas contas secretas de Bárcenas, onde aparecem nomes de vários membros do PP, junto dos montantes que cada um teria recebido. Entre os nomes estava o de Rajoy, presidente do PP e atual premiê, que teria recebido 25. 200 por ano, entre 1997 e 2008, de um esquema que o partido mantinha em segredo.

O dinheiro vinha de donativos feitos ao PP por empresários da construção civil. Na época, a Espanha vivia um boom no setor. O PP ocupava o poder e autorizava um grande número de contratos. No sábado, Rajoy afirmou que nunca recebeu esse tipo de pagamento e prometeu que tornará públicas todas as suas declarações de renda para mostrar que "não tem nada a esconder". No entanto, o premiê ameaçou processar todos aqueles que publicaram os supostos documentos secretos.

Sigilo bancário. Ontem, o Banco da Espanha (banco central do país), enviou informações à Justiça que revelam uma nova conta de Bárcenas na Suíça. O juiz Pablo Ruz determinou que o ex-tesoureiro faça uma declaração com todas as contas que ele tem em bancos suíços, onde estariam depositados cerca de 22 milhões.

O diretor do El País, Javier Moreno, entregou ontem à polícia todos os documentos que tinha sobre pagamentos ilegais recebidos pelos principais dirigentes do PP entre 1990 e 2009. Moreno decidiu entregar os documentos depois de consultar a direção do jornal e de ter certeza de que não estaria violando a confidencialidade das fontes.

No domingo, o líder do Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, pediu a renúncia de Rajoy. Segundo ele, o premiê perdeu a credibilidade e não pode fazer frente aos graves problemas enfrentados pela Espanha. "Neste momento, acreditamos que é necessária uma mudança", afirmou Rubalcaba.

Analistas, no entanto, afirmam que o lento sistema judicial espanhol e a mesma prática ilegal, que seria generalizada em todos os principais partidos, impediriam a queda imediata do governo de Rajoy. / REUTERS, AP e EFE