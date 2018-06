Ex-deputado Patrick Kennedy faz campanha contra legalização da maconha

Kennedy, de 45 anos, democrata e filho mais novo do "Leão do Senado", o falecido Edward M. Kennedy, do Estado de Massachusetts, está liderando um grupo chamado Projeto SAM (Abordagens Inteligentes para a Maconha).

Eles se opõem à legalização e procuram situar-se acima da guerra cultural nos Estados Unidos contra a maconha, marcada por imagens de cabeludos hippies enfrentando a lei e a ordem conservadoras.

As propostas do Projeto incluem o aumento do financiamento para os tribunais de saúde mental e tratamento da dependência de drogas, de modo que as pessoas detidas por usar maconha possam evitar a prisão, obter ajuda e, potencialmente, limpar seu nome na Justiça.

Kennedy quer que pacientes com câncer e outros com doenças graves possam obter medicamentos à base de cannabis, mas de uma forma mais regulamentada, a qual poderia agência encarregada das drogas e alimentos nos EUA (a FAA), que passaria a ter um papel mais abrangente.

O ex-deputado por Rhode Island e o o grupo que ele preside lançarão seu plano na quarta-feira com uma aparição na mídia em Denver.

Seus esforços estão sendo lançados depois que, nas eleições de novembro, os eleitores dos Estados de Washington e do Colorado se tornaram os primeiros no país a aprovar medidas para taxar e regulamentar a venda de maconha para uso recreativo.

O grupo de Kennedy está buscando interferir no debate e recuperar o impulso para o movimento anti-legalização, em parte por meio da apresentação de novas soluções com apelo aos liberais, tais como a adoção de uma abordagem de saúde pública para combater o uso de maconha.