Ex-detento de Guantánamo pede que Argentina dê asilo a outros presos

Um ex-detento de Guantánamo que vive hoje no Uruguai concedeu entrevista a um programa de TV na Argentina nesta quinta-feira, 12, para pedir que a Casa Rosada conceda asilo a outros detentos que ainda não foram libertados pelos EUA.

Abu Wael Dhiab, um sírio de 43 anos que foi preso em 2002 no Paquistão, concedeu uma entrevista de 19 minutos a um programa da rede Barricada TV, no qual disse acreditar que "o governo argentino pode receber prisioneiros de forma humanitária". Vestindo um uniforme laranja como o usado na prisão do enclave cubano, ele afirmou que irá pedir formalmente asilo para outros detentos.

Dhiab chegou ao Uruguai em dezembro e ficou famoso por fazer greves de fome em seu tempo de detento. Ele criticou o governo de Washington por não fechar a prisão.

Desde janeiro de 2002, quando a prisão foi aberta, cerca de 620 prisioneiros foram soltos ou transferidos. Poucos deles deram entrevistas após a soltura. / AP