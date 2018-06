Ex-diretor da CIA é condenado a 2 anos de condicional por vazar segredos militares a amante

WASHINGTON - O ex-diretor da CIA David Petraeus foi sentenciado nesta quinta-feira, 23, a 2 anos de liberdade condicional e a pagar uma multa de US$ 100 mil por revelar segredos militares a sua então amante Paula Broadwell, em 2011.

O general teve sua carreira destruída ao envolver-se em um caso extraconjugal com Paula, sua biógrafa, e repassar a ela informações confidenciais enquanto ela trabalhava em seu livro.

A sentença desta quinta-feira foi anunciada dois meses depois que Petraeus fez um acordo no qual se declarou culpado por mau comportamento e remover e reter, seu autorização, material confidencial.

O acordo de confissão deixava em aberto a possibilidade de uma sentença de até 1 ano de prisão. No processo, os procuradores recomendaram 2 anos de liberdade vigiada e uma multa de US$ 40 mil, mas o juiz decidiu aumentar a multa. O acordo foi negociado na corte federal de Charlotte, onde Paula vive com o marido e os filhos. / AP