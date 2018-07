Ex-diretor da CIA teve caso com autora de sua biografia A mulher com quem o ex-diretor da CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA), David Petraeus, teve um caso extraconjugal foi identificada como Paula Broadwell, que escreveu a biografia dele, intitulada "All In: The Education of General David Petraeus", informou o The Wall Street Journal, citando fontes próximas das investigações.