Ex-ditador argentino Jorde Videla morre aos 87 anos

Há poucos dias, Videla negou-se a prestar depoimento na causa que investiga o Plano Condor e o sequestro de bebês. O ex-ditador cumpria pena de prisão perpétua no presídio de Marcos Paz, na periferia de Buenos Aires, em um cela comum. Ele morreu aos 87 anos de idade, às 6h30, por "causas naturais", segundo informou a Secretaria de Direitos Humanos.

Na semana passada, ele considerou-se um preso político. A última entrevista que concedeu foi a uma revista espanhola, na qual voltou a defender a legitimidade dos crimes cometidos durante a ditadura, que registrou o desaparecimento de 30 mil pessoas. Na ocasião, pediu aos seus colegas militares que "se armem novamente para defender as instituições básicas da República".

O prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel disse que Videla foi "um homem que passou pela vida fazendo muito dano e traiu os valores de todo o pais". No entanto, Esquivel ponderou que ninguém deve ficar alegre com essa morte porque a marca do que ele Videla ficou gravada na Argentina.