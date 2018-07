Ex-ditador uruguaio Bordaberry morre aos 83 anos

Eleito em 1971, Bordaberry era um rico proprietário de terras conservador que rompeu com a democracia ao realizar um golpe em 27 de junho de 1973 com o apoio do Exército. Ele suspendeu a Constituição, proibiu partidos políticos, ordenou que tanques cercassem o Congresso. Ele governou por três anos através de decreto até que foi derrubado em 1976 por generais que acabaram liderando uma ditadura de direita até 1985. As informações são da Associated Press.