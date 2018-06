Ex-editor de tabloide britânico será julgado por suborno

Na semana passada, Coulson foi considerado culpado por uma acusação de conspiração por ter interceptado ilegalmente mensagens de voz de telefones, após oito meses de julgamento concentrado nas práticas jornalísticas do jornal do qual foi editor, parte do conglomerado de mídia News Corp, de Rupert Murdoch. O júri considerou outros cinco réus inocentes de várias outras acusações relacionadas ao inquérito.

O júri não conseguiu chegar a um veredicto a respeito de duas acusações de suborno contra Coulson e Clive Goodman, ex-editor para assuntos reais do News of the World. Os promotores disseram nesta segunda-feira que também vão julgar Goodman novamente. Os dois declararam-se inocentes de todas as acusações. A data do julgamento ainda não havia sido definida.

As acusações de suborno têm ligação com supostas tentativas de pagar autoridades para obter acesso a uma lista com os números de telefone de membros da família real britânica. Um porta-voz da divisão de jornais britânicos da News Corp recusou-se a falar sobre o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.