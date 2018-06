Ex-editora de tabloide trocou SMS com premiê A ex-editora-chefe do News of The World, Rebekkah Brooks, foi interrogada ontem pelo Parlamento britânico e revelou que o premiê David Cameron lhe enviava mensagens de celular que terminavam com a expressão "LOL", querendo dizer "muito amor". O depoimento pôs o premiê na constrangedora posição de ter bajulado a editora de um dos jornais mais lidos do país para obter apoio. "Ele fez isso até eu informá-lo de que LOL significava 'laugh out loud' (rindo alto). Então, não assinou mais assim", disse ela.