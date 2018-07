Ex-embaixador na China busca o segundo lugar Com base em pesquisas privadas, o ex-embaixador dos EUA na China Jon Huntsman apostava ontem no segundo lugar na primária de New Hampshire e, com isso, na sua sobrevivência no processo de escolha do candidato republicano que disputará a Casa Branca, em novembro. Hunstman foi apontado nas consultas de ontem com 16%, em terceiro, atrás do deputado Ron Paul, com 18%, segundo pesquisa da Suffolk University.