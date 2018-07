Ex-executiva diz que tabloide usava investigadores

Brooks, que foi acompanhada de seu advogado após ter sido detida pela polícia no domingo, também defendeu o uso de investigadores particulares durante o tempo em que foi editora do News of the World, lembrando que a prática é "totalmente legítima" e usada com frequência na indústria jornalística.

Mas ela se desculpou pelos grampos do News of the World e disse que nunca se encontrou com o investigador particular Glenn Mulcaire, que está no centro do escândalo dos grampos telefônicos. Brooks afirmou que lamenta o que aconteceu no jornal, acrescentando que a invasão da caixa de mensagens da adolescente assassinada Milly Dowler foi "repugnante".

Ela disse ao comitê de Cultura, Mídia e Esportes que erros foram cometidos no passado, mas que a diretoria do News International agiu rapidamente após o surgimento de novas provas de grampos telefônicos, no final do ano passado. A News International, divisão de jornais da News Corp na Grã-Bretanha, publicava o News of the World antes de seu fechamento no início do mês, e também publica o Times, Sunday Times e The Sun.

Brooks, de 43 anos, foi detida pela polícia no domingo por sua ligação com as acusações de interceptação ilegal da caixa de mensagens de telefones celulares e por suposto suborno de policiais por funcionários do News of the World. Ela não foi formalmente acusada e foi libertada sob fiança.

Brooks foi editora do News of the World até 2003, período no qual Mulcaire supostamente invadiu a caixa de mensagens de Dowker. Posteriormente, ela se tornou editora do jornal The Sun e, em setembro de 2009, foi nomeada executiva-chefe da News International. Na sexta-feira passada, ela se demitiu em meio a pedidos de acionistas para que deixasse o cargo por causa do escândalo.

Várias pessoas foram detidas até agora durante a investigação policial, dentre elas Andy Coulson, o sucessor de Brooks no cargo de editor do News of the World. Ninguém foi formalmente acusado. A News Corp também é proprietária da Dow Jones e do The Wall Street Journal. As informações são da Dow Jones.