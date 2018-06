Ex-funcionário do governo dos EUA deixa Hong Kong Edward Snowden, ex-funcionário terceirizado da Agência Nacional de Segurança que revelou para o mundo a existência de programas secretos de vigilância mantidos pela administração do presidente Barack Obama deixou Hong Kong neste domingo, voou para Moscou e seguirá amanhã para Caracas, capital da Venezuela, disse a imprensa russa, citando fontes da companhia aérea Aeroflot. Mais cedo, as autoridades do governo de Hong Kong informaram que Snowden havia saído de Hong Kong "sob sua responsabilidade" para outro país.