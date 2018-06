Ex-futebolista vence eleição para o Senado na Libéria O presidente da Comissão Eleitoral da Libéria, Jerome Korkoya, anunciou neste sábado que o ex-jogador de futebol George Weah venceu a disputa por uma vaga no Senado que também estava sendo pleiteada pelo filho da presidente do país, Robert Sirleaf. Weah recebeu 78% dos votos, enquanto o rival ficou com quase 11%. "A conclusão do processo eleitoral é o fim de uma jornada crucial", comentou Korkoya.