Ex-governador conselheiro de Karzai é morto em atentado em Cabul

O atentado ocorreu menos de uma semana depois do meio-irmão do presidente, Ahmed Wali Karzai, ter sido assassinado na Província de Kandahar, berço do Taleban. "Ele (Khan) era muito próximo ao presidente. Era tão importante quanto Ahmed Wali Karzai", disse uma fonte do governo. Como Karzai, Khan veio de uma família poderosa da tribo Popalzai, do sul do país. A morte dele deve inflamar ainda mais o volátil sul do país, onde os taleban lutam contra tropas lideradas pelos EUA pelo controle local.