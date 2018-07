Ex-governador de Illinois pega 14 anos de prisão Um juiz federal sentenciou o ex-governador de Illinois Rod Blagojevich a 14 anos de prisão cerca de três anos depois de ele ser preso e acusado de um amplo caso de corrupção, incluindo uma tentativa de leiloar o assento deixado vago no Senado por Barack Obama, de acordo com uma reportagem do jornal The Wall Street Journal. Blagojevich, que chegou a ser uma estrela em ascensão no Partido Democrata, foi condenado em 18 acusações de corrupção.