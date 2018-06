Ex-governador de  Nova York Mario Cuomo morre aos 82 anos

NOVA YORK - O ex-governador do Estado de Nova York Mario Cuomo morreu aos 82 anos na quinta-feira, devido a uma insuficiência cardíaca, relacionada a causas naturais. O falecimento do político ocorreu no mesmo dia que seu filho começava o seu segundo mandato na chefia estadual.

Descendente de imigrantes italianos, o democrata Mario Cuomo era conhecido por seus discursos bem construídos sobre igualdade social e liderou o governo nova-iorquino por três gestões, de 1983 até 1994. O político também ganhou notoriedade ao deixar de concorrer às eleições presidenciais em 1988 e 1992.

Em 1991, Cuomo saiu de um avião, que já estava em movimento na pista, no aeroporto Albany, em vez de voar para New Hampshire e começar a disputa para a nomeação presidencial. Ele deixou a porta aberta para um governador menos conhecido, Bill Clinton, do Arkansas.

A última aparição pública de Cuomo veio em novembro, quando Andrew foi reeleito governador de Nova York. O patriarca de aparência frágil e seu filho levantaram os braços juntos em vitória na celebração. Ele não compareceu ao discurso de Andrew Cuomo na quinta-feira, porque não estava se sentindo bem, mas o atual governador falou de seu pai.

"Ele está no coração e na mente de cada pessoa que está aqui", afirmou Andrew. "Sua inspiração e seu legado e sua experiência são fatores que trouxeram este Estado a este ponto (...). Então, vamos dar-lhe uma salva de palmas", ressaltou o filho. /AP