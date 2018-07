Ex-governador deixa campanha republicana O candidato republicano à Casa Branca, Mitt Romney, amargou mais um revés ontem ao ser informado da saída do ex-governador de Minnesota Tim Pawlenty do comando de sua campanha. A notícia da desistência de Pawlenty, que aceitou ir trabalhar em uma empresa de lobby em Washington, ocorre dias depois do vazamento de um vídeo no qual Romney, em um jantar de arrecadação de fundos na Flórida em maio, disse não se importar com 47% do americanos que "vivem pendurados no Estado e não pagam impostos".