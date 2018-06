Ex-governador do Texas Rick Perry confirma sua pré-candidatura à Casa Branca O ex-governador do Texas Rick Perry declarou nesta quinta-feira que tentará concorrer novamente à Casa Branca no ano que vem. O republicano liderou o estado norte-americano durante um período de acelerada expansão econômica, no entanto, realizou uma equivocada pré-campanha presidencial em 2012.