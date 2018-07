Ex-governador mexicano é preso acusado de corrupção O ex-governador do Estado de Chiapas, no sul do México, Pablo Salazar Mendiguchía, foi detido na noite de ontem suspeito de ter desaparecido com US$ 9 milhões (equivalentes a 100 milhões de pesos mexicanos) de fundos de ajuda do governo federal mexicano destinados à reconstrução de municípios devastados pelo furacão Stan em 2005.