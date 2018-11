Ex-guarda-costas de Chávez que lavou US$ 1 bilhão é condenado a 10 anos de prisão nos EUA

CARACAS - O ex-secretário do Tesouro da Venezuela, Alejandro Andrade, de 54 anos, foi condenado nesta terça-feira, pela Justiça dos Estados Unidos, a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ele movimentou mais de US$ 1 bilhão em propina na venda de dólares para empresas amigas do governo entre 2007 e 2012 e ocultou a propina em compra de patrimônio nos Estados Unidos.

Andrade deve se apresentar às autoridades americanas em 25 de fevereiro, data marcada para o início da sentença. O documento que confirma a condenação foi divulgado pelo Tribunal do Distrito Sul da Flórida.

Segundo pessoas presentes na audiência, Andrade leu uma declaração na qual pediu desculpas a seus amigos e familiares. O líder opositor venezuelano Carlos Vecchio, do partido Voluntad Popular, que hoje vive em autoexílio na Flórida, disse que Andrade prometeu também na audiência revelar como está ajudando o povo venezuelano.

Advogados de Andrade dizem que ele está colaborando com autoridades americanas com informações sobre casos de corrupção na Venezuela. O Departamento de Justiça removeu o sigilo do caso na semana passada, quando veio a público como Andrade, um ex-guarda-costas do presidente Hugo Chávez, cresceu na burocracia chavista e enriqueceu às custas de corrupção.

O Ministério de Comunicação da Venezuela não comentou o caso. /REUTERS