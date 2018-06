Ex-guarda nazista morre aos 91 anos

Demjanjuk, nascido na Ucrânia, foi considerado culpado de envolvimento no assassinato de mais de 27 mil judeus no campo de concentração de Sobibor, na Polônia.

Desde o fim de seu julgamento, em maio de 2011, Demjanjuk se encontrava em um asilo de idosos no sul da Alemanha. Metalúrgico aposentado de Ohio (EUA), Demjanjuk foi deportado para a Alemanha em 2009 depois de perder sua cidadania americana. As informações são da Associated Press e Dow Jones.