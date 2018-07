Ex-guerrilheiro é eleito prefeito de Bogotá O candidato independente de esquerda Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro de 51 anos, foi eleito prefeito de Bogotá com 32% dos votos dos eleitores da capital colombiana de 8 milhões de habitantes, informou nesta segunda-feira a autoridade eleitoral do país. O candidato centrista Enrique Peñalosa, apoiado pelo ex-presidente Alvaro Uribe, ficou em segundo lugar com 25% dos sufrágios.