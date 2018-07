Ex-jogador de basquete apoia cardeal de Gana para papa

Mas Rodman não parecia muito certo sobre quem ele deveria promover quando foi questionado sobre o assunto nesta quarta-feira. "Da África, certo?", perguntou ele.

O ex-jogador disse ter certeza de que o próximo papa será negro e que ele gostaria de encontrá-lo na África, em sua missão, de estilo único, para promover a paz mundial, patrocinada por uma empresa de apostas irlandesa.

O plano de Rodman de entrar na praça São Pedro num veículo igual ao "papamóvel", nesta quarta-feira, corria o risco de não se concretizar, pois a chegada do carro foi atrasada pela neve no norte da Itália. As informações são da Associated Press.