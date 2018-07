Ex-jornalista do 'News of the World' é encontrado morto

Um ex-jornalista do tabloide britânico News of the World foi encontrado morto nesta segunda-feira em sua casa em Watford, a 30 km de Londres.

Sean Hoare foi o responsável por muitas das acusações feitas contra o ex-editor do jornal Andy Coulson, de que ele supostamente encorajava os funcionários a interceptar mensagens de celular de políticos e personalidades midiáticas para obter informações exclusivas para reportagens.

Coulson, que nega as acusações, ocupou o cargo de porta-voz do primeiro-ministro britânico, David Cameron, até janeiro, quando pediu demissão diante do escândalo.

A polícia afirmou que o corpo de Hoare foi encontrado pela manhã e que ainda estava investigando as causas de sua morte.

"A morte está sendo tratada até o momento como 'sem explicação', mas as investigações sobre o incidente estão em andamento", disse um porta-voz da polícia local.

Endêmica

Desde que o caso dos grampos veio à tona, Hoare deu entrevistas detalhando a conduta no News of the World.

Ao programa da BBC Panorama, ele disse que as escutas telefônicas eram "endêmicas" no jornal. O jornalista afirmou ainda que Coulson havia lhe pedido para colocar escutas em telefones.

Em uma entrevista ao jornal New York Times, Hoare afirmou que a conduta ilegal era muito mais comum no News of the World do que a direção do jornal admitiu quando começaram as investigações.

Pressão política

A publicação, que teve sua última edição publicada no dia 10, é acusada de ter tido acesso ilegalmente a mensagens de celulares de mais de 4 mil pessoas. O jornal fazia parte grupo de mídia do magnata australiano Rupert Murdoch.

Em um dos últimos desdobramentos do caso, o chefe da polícia metropolitana de Londres, Paul Stephenson, renunciou no domingo.

Em um dos últimos desdobramentos do caso, o chefe da polícia metropolitana de Londres, Paul Stephenson, renunciou no domingo.

E as implicações políticas do escândalo aumentaram a pressão sobre Cameron, por causa do papel de Coulson como seu porta-voz. Além disso, foram levantados questionamentos sobre relação do premiê com Murdoch.