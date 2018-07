Ex-KGB, premiê pratica as lições de sua escola’

A jornalista russa Masha Gessen desafiou a pressão e o risco enfrentado pela imprensa no país para publicar sua pesquisa sobre a ascensão de Vladimir Putin ao poder. A biografia Putin: A face oculta do novo czar, que será lançada no Brasil em abril pela editora Nova Fronteira, analisa a era Putin. Para Masha, os anos na KGB, o antigo serviço secreto soviético, moldaram o pensamento político de Putin. A seguir, trechos da entrevista:

Por que Putin sucedeu a Yeltsin?

Putin foi escolhido entre um pequeno círculo de pessoas confiáveis. Todas as outras opções tinham sido usadas no governo. Em sua história, Putin sempre foi coerente com a sua lealdade e isso foi valorizado.

Como o passado na KGB influenciou seu modo de governar?

Sua inspiração política vem da sua passagem pela KBG. Ele tentou instalar na Rússia um sistema semelhante ao dos serviços secretos.

Como você avalia os anos de Putin no comando da Rússia?

Acredito que ele provocou muitos danos ao país, ele desmantelou as instituições democráticas, destruiu a imprensa. Putin criou um sistema em que as pessoas que vão contra o governo estão fora da proteção da lei, e podem até ser mortas.

Qual foi a origem da popularidade de Putin?

As pessoas só enxergam o que querem ver. E ele era visto como um líder moderno, com uma aparência europeia. Ele era um homem forte, decidido, totalmente diferente de Yeltsin. Muitos acreditavam na experiência econômica dele, o que não existia. E ele contou com muita sorte, principalmente com o aumento do preço do petróleo durante seu governo. Houve um boom na economia russa. A vida das pessoas melhorou. E a aprovação de um líder vem disso.

O que você espera do atual cenário político russo?

Putin certamente vai declarar vitória e os protestos aumentarão. Acho que a sociedade russa mudou de opinião sobre ele. E isso representará o fim da era Putin.