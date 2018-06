Ex-líder chinês Bo Xilai será julgado na quinta-feira

A esposa de Xilai, Gu Kailai, está presa pelo assassinato, em 2011, do empresário britânico Neil Heywood em Chongqing, onde Xilai era chefe do Partido Comunista. O escândalo emergiu no ano passado, antes da transição de liderança que ocorreu a cada década e para qual Xilai era tido como candidato para o Politburo Standing Committee, o órgão mais poderoso da China. Fontes: Dow Jones Newswires e Sky News.