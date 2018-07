Ex-líder do ETA morre em hospital francês

Francisco Xabier López Peña, mais conhecido como Thierry, tinha 54 anos e foi internado no dia 11 com problemas cardíacos.

Ele morreu hoje depois de sofrer um derrame, segundo uma fonte no Ministério de Interior da Espanha. Sem entrar em detalhes, o Ministério da Justiça da França confirmou o óbito.

López foi preso em Bordeaux, no sul da França, em 2008. Os documentos com ele apreendidos levaram à prisão de dezenas de membros ativos do ETA.

A luta armada do ETA pela criação de um País Basco independente começou na década de 1960 e, ao longo das décadas, resultou na morte de mais de 825 pessoas.

Depois de uma onda de prisões, o grupo anunciou um cessar-fogo permanente em janeiro de 2011. As informações são da Associated Press.