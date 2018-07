Ex-líder do grupo rebelde Contras morre na Nicarágua

Empresário e político, Calero liderou os Contras na década de 1980 e foi o responsável pela compra de armas e munição para o grupo, que era contrário o governo sandinista, apoiado por Cuba. Em 1987, ele participou de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre o escândalo Irã-Contras, que abalou a administração do presidente Ronald Reagan.

Segundo foi noticiado pela imprensa na época, importantes funcionários da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) do governo dos EUA facilitaram o tráfico de armas para um grupo do Irã, que estava sujeito a um embargo internacional, em troca da libertação de reféns norte-americanos. Posteriormente, parte do lucro obtido com a venda das armas foi usada para financiar os rebeldes anticomunistas da Nicarágua. As informações são da Dow Jones.