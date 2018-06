Ex-marine recria ação que matou Bin Laden Larry Yatch, um ex-integrante das forças especiais Seals dos fuzileiros navais americanos, criou um "tour" especial para recriar a operação que encontrou e matou Osama bin Laden. Yatch cobra US$ 325 por pessoa para montar um teatro militar que simula a invasão de 2011 à casa do ex-líder da Al-Qaeda em Abbottabad, no Paquistão.