Ex-membro da ditadura fugiu dois meses após virar premiê A nomeação, em junho, de Riad Farid Hijab para o cargo de premiê do regime de Bashar Assad pegou de surpresa analistas e governos que acompanham a guerra civil na Síria. Sunita de Deir al-Zor (cidade no norte do país atualmente sob controle dos insurgentes), Hijab ocupava um posto secundário no governo sírio, o de ministro da Agricultura, e era desconhecido entre a população.