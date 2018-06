Ex-ministra francesa é agredida durante campanha em Paris, cai no chão e fica inconsciente

PARIS - A ex-ministra francesa da Ecologia e candidata a deputada, Nathalie Kosciusko-Morizet, perdeu a consciência durante vários minutos depois de ser agredida por um homem quando fazia campanha nas ruas de Paris.

Nathalie distribuía panfletos em um distrito da capital francesa quando um homem de cerca de 50 anos se aproximou, arrancou os panfletos e os jogou no rosto da ex-ministra.

A candidata caiu e perdeu a consciência. Foi atendida por paramédicos e levada para o hospital. O homem que a agrediu conseguiu fugir.

A ex-ministra e porta-voz do ex-presidente Nicolas Sarkozy enfrenta em sua região o candidato do movimento do presidente Emmanuel Macron, República em Movimento. / AFP