Ex-ministra francesa leva magnata à Justiça A ex-ministra da Justiça da França, Rachida Dati, de 46 anos, tem desafiado as convenções durante sua vida. Foi assim que, filha de imigrantes marroquinos e argelinos, criada em uma periferia na Borgonha, ela estudou direito com dificuldades, formou-se advogada e, entre junho de 2007 e 2009, brilhou pela beleza como ministra no gabinete do então presidente Nicolas Sarkozy. Em 2009, Rachida ficou grávida e se recusou a dizer quem era o pai da criança. Mas nesta sexta-feira, ela entrou em um tribunal de Paris pedindo que o magnata Dominique Desseigne, amigo de Sarkozy, reconheça a paternidade da sua filha.