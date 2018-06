Ex-ministro chavista denuncia golpe O ex-ministro da Defesa venezuelano Raúl Baduel, que rompeu com o governo do presidente Hugo Chávez em 2007 e foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção, pediu ontem que os venezuelanos reestabeleçam a ordem constitucional do país, que, em sua avaliação, foi violada com a decisão do Tribunal Supremo de Justiça que adiou a posse do líder bolivariano.