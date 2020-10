Ex-ministro da Defesa mexicano é preso nos EUA, dizem autoridades

CIDADE DO MÉXICO - Autoridades americanas prenderam um ex-ministro de Defesa mexicano em Los Angeles, nos Estados Unidos, por acusações relacionadas a drogas na quinta-feira, 16, disseram as autoridades, um acontecimento impressionante para uma nação que honra suas forças armadas e confia nelas para combater os narcotraficantes.

A detenção do general aposentado Salvador Cienfuegos, 72, ministro de Defesa de 2012 a 2018 do então presidente Enrique Peña Nieto, foi anunciada em um tweet na madrugada do chanceler mexicano Marcelo Ebrard. O ministro disse esperar ser informado pelas autoridades consulares mexicanas sobre as acusações nas próximas horas.

Leia Também EUA prendem 250 membros de cartel de drogas mexicano

Um funcionário do governo mexicano confirmou que a prisão foi solicitada pela agência antidogas dos EUA (DEA). Ele falou sob condição de anonimato para descrever informações que ainda não eram públicas.

Cienfuegos foi preso no Aeroporto Internacional de Los Angeles com sua família. Embora as acusações não tenham sido anunciadas, a Associated Press citou uma fonte não identificada dizendo que o mandado de prisão listava alegações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Os militares mexicanos têm o papel principal na luta contra o crime organizado e trabalharam em estreita colaboração com as agências antidrogas dos EUA. As forças armadas mexicanas mataram ou prenderam vários narcotraficantes importantes nos últimos anos.

Mas a violência cresceu e grupos criminosos penetraram em vilas e cidades ao redor do México, diversificando-se em uma série de atividades, incluindo sequestro e extorsão.

A polícia mexicana está imersa em corrupção há anos - mas as autoridades americanas consideraram os militares mais confiáveis. Ainda assim, Falko Ernst, analista sênior do México para o Grupo de Crise Internacional, disse que oficiais militares destacados em algumas partes do país eram conhecidos por fechar acordos com grupos de traficantes.

“Este mito da limpeza e incorruptibilidade das forças armadas nem sempre condiz com a realidade”, disse ele.

A prisão ocorre em um momento em que o governo Trump pressiona o México a tomar medidas mais duras contra as organizações de tráfico. O país é a fonte de quase toda a heroína e metanfetaminas que chegam aos Estados Unidos e uma importante rota de trânsito para a cocaína e o fentanil.

Em setembro, Trump disse que o México “deve demonstrar claramente seu compromisso com o desmantelamento dos cartéis” e trabalhar mais para apreender os produtos químicos usados ​​na produção de fentanil.

Cienfuegos é o oficial mexicano de mais alto escalão detido nos Estados Unidos desde a prisão, em dezembro, de Genaro García Luna, sob acusações de receber milhões de dólares em subornos do cartel de Sinaloa. García Luna, que atuou como ministro da Segurança Pública de 2006 a 2012, deve ir a julgamento em Nova York nos próximos meses. Ele se declarou inocente.

O presidente Andrés Manuel López Obrador criticou a “guerra às drogas” lançada por seus antecessores, usando a prisão de García Luna para argumentar que a estratégia era uma farsa. A última prisão pode corroer ainda mais o apoio popular ao tipo de ofensivas apoiadas pelo governo dos EUA.

López Obrador deu continuidade à cooperação com Washington no combate ao narcotráfico, mas pediu um maior enfoque nos gastos sociais para atrair os jovens de ingressar em gangues do crime.

Ele confiou muito nos militares para uma série de funções, desde o combate ao crime organizado até a construção de um novo aeroporto fora da Cidade do México.