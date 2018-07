Ex-ministro da Defesa violou ética, diz Grã-Bretanha O ex-secretário (ministro) da Defesa da Grã-Bretanha, Liam Fox, quebrou as regras de ética do ministério quando permitiu que seu amigo pessoal Adam Werritty realizasse com recursos do governo pelo menos 18 viagens ao exterior e também assistisse a reuniões do ministério, afirmou o relatório investigador do gabinete de governo.