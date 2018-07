Ex-premiê da Malásia é preso por suposto desvio de fundo de investimento estatal

BANGCOC - O ex-primeiro-ministro da Malásia Najib Razak foi preso nesta terça-feira, 3, em sua casa, em Kuala Lumpur, em razão de uma investigação pelo suposto desvio de um fundo de investimento estatal.

A detenção, confirmada pela agência de notícias do país Bernama, foi feita pela Comissão Anticorrupção. No mês de maio, foi aberta a investigação sobre a suposta corrupção no fundo 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Razak, que perdeu as eleições realizadas no dia 9 de maio, recebeu em uma conta pessoal US$ 681 milhões, supostamente do fundo 1MDB, e teve confiscado pela polícia dinheiro, joias e artigos de luxo. / EFE