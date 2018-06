Ex-ministro de Pinochet é preso no Chile

Cristian Labbe, de 66 anos, foi detido em Santiago. A sentença da sua condenação dizia que havia evidências de que Labbe fazia parte de uma "organização hierárquica" que mais tarde se transformou em uma temida polícia secreta do Chile, com operação no centro de torturas Tejas Verdes. Ele nega todas as acusações.

Durante o regime de Pinochet, Labbe chegou a atuar como porta-voz do gabinete. As estimativas oficiais dão conta de que pelo menos 3.095 pessoas foram assassinadas a mando do governo. Destas, cerca de 1.200 desapareceram de maneira forçada. Fonte: Associated Press.