Ex-ministro do Egito se livra de acusação de corrupção

Em setembro, a mídia estatal do país divulgou que Hosni havia sido acusado de desviar 18 milhões de libras egípcias, o equivalente a quase US$ 3 milhões. Hosni também foi acusado por "abuso de poder no exercício de suas funções". O ex-ministro negou todas as acusações, de acordo com a fonte.

No passado, Hosni se envolveu numa polêmica internacional ao dizer a um parlamentar islamita que iria pessoalmente queimar quaisquer livros israelenses que encontrasse em bibliotecas egípcias. As informações são da Dow Jones.