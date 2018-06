Ex-ministro é favorito no 2º turno da eleição presidencial da Tunísia Os tunisianos foram às urnas neste domingo para o segundo turno da primeira eleição presidencial democrática do país, concluindo um período de transição de quase quatro anos, iniciado com o levante popular que derrubou o ditador Zine El Abidine Ben Ali. O movimento na Tunísia, que estourou em 2011, foi o estopim de uma onda revolucionária no Oriente Médio e norte da África que ficou conhecida como Primavera Árabe.