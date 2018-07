Ex-ministro egípcio é condenado a 5 anos de cadeia Um tribunal do Egito condenou o ex-ministro de Indústria e Comércio do país a cinco anos de prisão. Rachid Mohammed Rachid, que foi condenado à revelia por desvio de recursos públicos, fugiu do Cairo após o levante que provocou a queda do ex-presidente Hosni Mubarak, após quase 30 anos no poder.