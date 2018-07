Ex-ministro grego descarta criar imposto em coalizão

Venizelos declarou que seu partido, o Pasok, deve entrar numa coalizão com a prioridade de lentamente afastar a Grécia das restrições promovidas por dois acordos que envolvem empréstimos de emergência, levando a um crescimento autossustentável até 2015.

Ele acrescentou que a redução de mais da metade das dívidas privadas da Grécia vai ajudar a injetar liquidez no mercado e que a estabilização do regime tributário durante os próximos dez anos vai impulsionar o crescimento. As informações são da Associated Press.