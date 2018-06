Ex-ministro grego é condenado por corrupção

Ele passou quase um ano e meio detido em prisão preventiva, assim como sua esposa, filha e outras pessoas próximas.

A sentença está prevista para esta terça-feira. Em abril, um tribunal havia condenado Tsochadzopoulos, de 73 anos, a oito anos de prisão por apresentar falsas declarações de renda. O tribunal também havia ordenado o confisco de sua casa no centro de Atenas e impôs uma multa de 520 mil euros (US$ 706,8 mil). O caso refere-se a corrupção na compra de equipamentos militares. Fonte: Associated Press.