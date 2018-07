Ex-ministro líbio é encontrado morto no Rio Danúbio

VIENA - A polícia austríaca informou que o corpo do ex-Ministro do Petróleo da Líbia Shukri Ghanem foi encontrado neste domingo, 29, no Rio Danúbio, em Viena. Segundo o porta-voz da polícia local, Roman Hahslinger, o corpo não tinha sinais visíveis de violência. A causa da morte ainda é desconhecida e deverá ser determinada através de uma autópsia nos próximos dias, disse o porta-voz.

Veja também:

Kadafi teria financiado campanha de Sarkozy

De acordo com Hahslinger, Ghanem, um ex-presidente da estatal de petróleo líbia durante o regime de Muamar Kadafi, trabalhava como consultor em uma empresa sediada na capital austríaca.

As informações são da Associated Press