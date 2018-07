Ex-ministro líbio pode ter sofrido ataque cardíaco Um funcionário do Ministério de Relações Exteriores da Áustria disse neste domingo que, segundo relatos iniciais de familiares do ex-primeiro ministro do Petróleo líbio, Shukri Ghanem, teria sofrido um ataque cardíaco, acrescentando que essa versão parece plausível. O corpo do ex-ministro foi encontrado neste domingo no rio Danúbio, em Viena. Ghanem não estava com nenhum tipo de identificação, além de um documento com o nome da empresa para a qual trabalhava.